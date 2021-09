"On se sent utile : je me vois bien continuer dans cette voie"

Du haut de ses 27 ans, Gracia Mokabila est devenue depuis quelques mois agent de terrain Covid et de suivi de l’épidémie. "D’abord, j’ai fait du call center, de la prise de rendez-vous et du certificat puis je suis devenue très vite agent de terrain. Cela demande beaucoup de déplacements, je suis nouvelle au tracing donc parfois je suis un peu perdue. Un jour à Uccle, j’ai pris toute une journée pour visiter sept personnes.