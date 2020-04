Si la capacité de testing va augmenter, il faut oublier l’idée de dépistage massif.

Les experts avancent trois conditions qui doivent être respectées avant tout déconfinement. Parmi elles, celle concernant le testing de la population. En effet, on doit pouvoir procéder à 25 000 tests par jour (notamment tous les porteurs de symptômes et les personnes en contact avec eux). Le déconfinement sera donc étroitement lié à un testing quotidien plus important, on doit pouvoir procéder à 25 000 tests par jour. Or, on est à peine passé à 7 500 tests de moyenne ces derniers jours. Dans les faits, c’est la collecte d’échantillons à tester qui est insuffisante, les labos ont eux de la marge. Alors avec les moyens actuels, combien de personnes va-t-on pouvoir tester ? Pour le savoir, il faut se rendre du côté de l’ULiège où une unité de recherche Covid-19 a développé cinq nouveaux réactifs qui permettent de tester automatiquement et à grande échelle, "Pour la pénurie de réactifs (ce produit nécessaire à la réalisation du test), le problème est réglé depuis un petit temps. Le souci qui retarde le développement des tests est lié à la logistique que nous sommes occupés à régler", dévoile Fabrice Bureau, le vice-recteur chargé de la recherche qui a lancé la task force composée de neuf des meilleurs chercheurs de l’ULiège.

Il y aurait donc énormément d’échantillons à ramener dans les laboratoires. En effet, il faut envoyer des milliers de kits dans les maisons de repos et c’est là que le bât blesse. "Il faut alors que ce soit bien réceptionné, que les médecins soient au courant de la procédure à suivre et ce n’est pas toujours le cas. Il faut qu’ils prélèvent correctement, qu’ils encodent correctement et renvoient ensuite en temps et en heure les échantillons aux laboratoires. Ces éléments ont posé problème au départ et continuent d’en poser. C’est vraiment le tout dernier souci à régler avant d’augmenter grandement la capacité. De leur côté, les labos sont prêts, et d’ailleurs, on tourne en sous-capacité en attendant les tests."

Selon lui, réaliser 25 000 tests par jour peut être faisable mais il faudra alors améliorer cette chaîne de logistique, "mais ce qui est certain c’est qu’on n’y arrivera pas d’ici le 4 mai. Par contre, on sera à 10 000 tests effectués chaque jour la semaine prochaine, tout le monde doit plancher sur ce souci de logistique". Mais comment faire pour le régler au plus vite ? Car le temps presse et le déconfinement approche. "La piste étudiée est d’envoyer des équipes de médecins volants qui iront de home en home pour appuyer la personne sur place. Ces médecins ont l’habitude de prélever correctement les échantillons donc ils permettront un gain de temps énorme, d’autant plus qu’il faut être certain qu’il soit optimal. On réfléchit également à envoyer des médecins de l’armée sur place ou de la médecine du travail pour venir en renfort."