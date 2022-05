La crise économique qui touche notre pays depuis plusieurs mois met les ménages sous pression, on ne vous apprend rien. Mais pour les associations qui aident les familles en proie à des problèmes alimentaires et/ou financiers, c’est le Covid-19 qui a été le premier vrai tournant. "La situation actuelle est tendue, mais le nombre de personnes qui se tournent vers nous augmente depuis le début de la crise du Covid-19, sans oublier les inondations, rappelle Patrick Dejace, directeur de la fédération des Restos du Cœur. Depuis 2019, nous avons doublé le nombre de repas servis par nos bénévoles. On fait ce qu’on peut pour suivre le rythme, mais on ne peut pas repousser les murs non plus… "