En plus des dix radars tronçons déjà actifs en Wallonie et a Bruxelles, vingt-six autres infrastructures de ce type doivent voir le jour dans les prochains mois.

L’annonce avait fait grand bruit en juin 2019. Pour pallier l’important retard face à la Flandre et tendre vers l’objectif zéro décès en Wallonie espéré d’ici 2050, le ministre de la Sécurité routière de l’époque, Carlo Di Antonio (CDH), débloquait plusieurs millions d’euros pour l’installation de 142 radars fixes et 25 radars-tronçons sur les nationales et autoroutes du sud du pays.