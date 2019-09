Une aide sur mesure, unique en europe, pour faire face au traumatisme causé par les attentats

Face à la mer, dans l’enceinte de la Villa Royale, bien connue comme havre de paix et de détente, onze victimes du terrorisme viennent de passer une semaine ensemble à Ostende. Une retraite de réhabilitation qui marque le début d’un vaste projet pilote visant à prendre en charge autrement les victimes des attentats. Parmi les premiers participants, on retrouvait notamment des survivants de Maelbeek et Zaventem, ainsi que des victimes du Bataclan ou de l’attentat survenu sur une plage de Sousse en Tunisie.

Le projet est présenté comme une unique en Europe. L’ambition étant de faire de la Villa Royale le premier centre de prise en charge des victimes de traumatisme post-attentats. La ville d’Ostende est partenaire du projet.

“C’est l’équipe pluridisciplinaire française de l’Institut Horizons, connue pour son expertise internationale, qui se charge du suivi de ces victimes accueillies à la Villa Royale. Nous sommes des victimes de guerre, nous avons tous des symptômes de vétérans sauf que nous avons été frappés de plein fouet sans équipement, sans préparation et que nous sommes des civils. Une prise en charge adaptée était plus que nécessaire et aucun spécialiste n’existe en Belgique en la matière. D’où la mise en place de se projet”, nous indique Myriam Gueuning , à l’initiative de cette retraite à la mer du Nord. Elle fait partie des victimes encore en vie de l’attentat du 22 mars 2016 à Zaventem.

“J’ai rencontré de nombreux problèmes post-traumatiques spécifiques à la scène de guerre que nous avons vécue à l’aéroport et les réponses des psychologues traditionnels ne suffisent pas. La prise en charge spécialisée était attendue par de nombreuses victimes”, poursuit Myriam Gueuning , assurant que la liste des participants à cette retraite à la mer est particulièrement longue.

“Au fil des années, il est apparu clairement que la Belgique avait besoin de toute urgence d’un cadre solide pour fournir l’assistance professionnelle nécessaire aux victimes de la violence terroriste” poursuit Tom Decraecke, coordinateur de la Villa Royale.

Voilà le projet lancé. Il devrait se poursuivre avec d’autres retraites consacrées notamment à la prise en charge des “premiers répondants”, les personnes intervenues les premières sur les lieux des attentats comme les ambulianciers, pompiers, etc.