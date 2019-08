La conseillère communale montoise Opaline Meunier a été élue vendredi soir à Namur à une très large majorité comme présidente des jeunes cdH au terme d'un scrutin sans surprise - elle était la seule candidate -, a annoncé la vice-présidente du parti humaniste, Céline Frémault.

Cette ancienne présidente du syndicat étudiant Unecof (Union des étudiants de la Communauté française, entre-temps dissoute) un moment en rupture de ban avec le parti humaniste pour avoir été élue sur la liste d'ouverture mais à dominante libérale "Mons en Mieux" lors des élections communales du 14 octobre dernier succède, pour un mandat de trois ans, à Christophe De Beukelaer.

Ce dernier, également conseiller communal à Woluwe-Saint-Pierre, a été élu député régional bruxellois le 26 mai sur la liste du Centre démocrate humaniste.

Opaline Meunier a recueilli vendredi soir 97% des voix, selon Mme Frémault - par ailleurs cheffe de groupe du cdH au parlement bruxellois, après le renvoi du parti dans l'opposition à Bruxelles - qui a souhaité "beaucoup de succès" à la nouvelle équipe de treize personnes que dirige la nouvelle présidente.

Elle a indiqué à l'agence Belga qu'elle souhaitait "faire peser la voix des jeunes dans la réforme du cdH", "former la nouvelle génération", "insuffler un ancrage plus fort dans les territoires" et "rappeler au monde politique comment faire la distinction entre l'essentiel et l'accessoire".

Opaline Meunier, élue en présence du secrétaire général du cdH, Gauthier de Sauvage, et du nouveau porte-parole du parti, Alain Raviart, a ajouté vouloir traiter comme thématiques de "la transparence, de la bonne gouvernance, de l'environnement et de la justice pour tous et sous toutes ses formes".

Elle a expliqué qu'elle prenait la tête des jeunes cdH avec une équipe "très variée" dont les membres sont âgés de 19 à 34 ans, issus de tous les milieux et habitant "de Bastogne à Enghien en passant par Koekelberg et Welkenraedt".