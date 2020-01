La première partie de la nouvelle mission des informateurs s’est déroulée en mode mineur, au point de susciter les critiques.

Coens et Bouchez auraient privilégié la carte de l’apaisement face aux vives tensions, laissant passer la tournée des vœux qui, dans chaque parti, sont le théâtre de déclarations musclées. Plutôt que de prévoir une première semaine de réunions intensives, Coens et Bouchez auraient mis ce temps à profit pour retravailler les notes avant d’entrer cette semaine dans le vif du sujet. "Outre la position du SP.A, la situation n’a pas changé. Organiser des réunions formelles est risqué : quand vous mettez l’Open VLD, le CD&V et le SP.A dans la même pièce, c’est le clash assuré", souligne une source libérale. "Lors de la précédente phase de la mission, on reprochait à Bouchez de forcer les choses en étant trop volontariste, là on lui reproche de temporiser. Il faut savoir !"

Les informateurs devaient tester le lien N-VA-SP.A. Où en est-on ? Aux vœux du PS, Conner Rousseau s’est présenté comme l’allié indéfectible de Paul Magnette. De quoi convaincre les informateurs ? Pas sûr.