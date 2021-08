Cette technologie est en train de véritablement transformer les opérations médicales dans nos hôpitaux.

Face à la pression accrue sur le secteur des soins de santé, autant sur le plan financier qu’en matière de charge pour les prestataires de soins, l’innovation et la numérisation occupent de plus en plus de place dans nos hôpitaux. La réalité augmentée est par exemple déjà au service des chirurgiens dans les blocs opératoires, comme c’est le cas à l’hôpital UZ Brussel à Jette (Bruxelles). " Nous l’utilisons en neurochirurgie et c’est en général dans ce domaine qu’elle est utilisée en Belgique, rapporte Sarah Gallala, chef de clinique en chirurgie vasculaire à l’UZ Brussel. On l’applique surtout pour des cancers lors de scanners, de reconstructions 3D afin d’éviter les produits de contraste, on l’utilise pour éviter d’user de trop de rayons X, on veut vraiment limiter le temps d’exposition. L’objectif est aussi de limiter les produits nocifs pour les reins. En neurologie, on s’occupe beaucoup de tumeurs et on va regarder comment endommager le moins possible les différents tissus."

(...)