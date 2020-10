Université, bureau, Horeca… Les autorités de santé ont recensé et classé pour la première fois les foyers de contamination.

C’est une question que nous nous sommes tous posés depuis le début de la crise sanitaire.

Où et comment a-t-on le plus de risque d’attraper le Covid-19 ? Est-ce vraiment sur son lieu de travail que l’on contracte le plus le virus ? Ou alors au restaurant et dans les bars, qui subissent actuellement de très fortes restrictions. Pour en savoir plus, c’est vers l’AViQ qu’il faut se tourner. L’Agence pour une vie de qualité, un organisme d’intérêt public autonome gérant les compétences de la santé et du bien-être, a en effet mis en place une procédure de gestion et d’analyse de clusters depuis le mois d’août.