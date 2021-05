Sammy Mahdi, secrétaire d’État à la Migration, a pointé mercredi soir la responsabilité de l’extrême droite flamande dans la radicalisation de nombreux jeunes et la vague de soutiens à Jürgen Conings. " Aujourd’hui, qui est l’imam de l’extrême droite ? Le Vlaams Belang ", a-t-il déclaré sur la RTBF.

La veille, le groupe " Comme un seul homme derrière Jürgen ", regroupant 50 000 fa ns , a été supprimé par Facebook. Le symptôme de la montée d’un radicalisme décomplexé au nord du pays ? Le Vlaams Belang (VB) caracole en tête des sondages, raflant les intentions de vote d’un quart des Flamands, devant la N-VA. Le contraste avec la situation côté francophone n’en finit pas d’interpeller. " Il faut distinguer l’extrême droite partisane des autres acteurs. Côté francophone, l’extrême droite a plus de mal, même si le FN s’est distingué à partir des années 80 dans une moindre mesure " , pointe Benjamin Biard, politologue au Crisp spécialiste de l’extrême droite. On trouve en Wallonie et à Bruxelles d’authentiques partis d’extrême droite comme Nation, le PNE ou Agir, mais leurs scores électoraux sont marginaux, tandis que le PP de Mischaël Modrikamen n’a obtenu que 1,1 % des voix. " À côté des partis, il y a la galaxie d’extrême droite, avec des organisations comme Schild en vrienden ou en Wallonie le collectif ‘En colère’ qui s’est créé en refusant les mesures sanitaires. Il y a aussi toute la fachosphère. En réalité, l ’idéologie d’extrême droite est tout aussi présente côté francophone. La différence réside dans la manière de la structurer autour d’un leader" , reprend Benjamin Briart.