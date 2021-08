Philippe Devos: "On ne veut pas d’une médecine paternaliste où l’État décide de votre santé."

L’obligation vaccinale généralisée est loin de recueillir l’unanimité au sein des experts. "Nous nous sommes positionnés en faveur de l’obligation vaccinale pour les professionnels de la santé, cela fait partie des questions éthiques dans les professions médicales, assure Philippe Devos, président du syndicat des médecins belges ABSYM BVAS. Pour la population dans son ensemble, c’est un autre débat. Nous n’y sommes pas favorables. On se trouve dans une logique de droit du patient, de son autonomie. On ne veut pas retourner dans une...