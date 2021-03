Le schéma est désormais bien connu : avant chaque Comité de concertation consacré aux mesures Covid, les sorties d’experts et de politiques se multiplient pour appuyer leurs demandes de renforcement ou de relâchement. Cela a été particulièrement le cas avant le Codeco "douche froide" du 26 février. L’aveu de Jean-Marc Nollet le 24 février a constitué le climax de cette séquence : le président d’Ecolo a reconnu ne pas respecter la bulle de 1, réclamant que cette règle évolue.

Tous seront stoppés net dans leur élan le jour du Comité de concertation. Le commissaire Corona Pedro Facon siffle la fin de la récré en brandissant les chiffres de contaminations et d’hospitalisations du jour, fortement à la hausse. Au sein du Comité de concertation, c’est la stupeur. Le personnel politique semble cueilli à froid. Les assouplissements sont reportés et un temps mort d’une semaine est décrété. Au sein de la population, la déception est d’autant plus grande que des perspectives positives avaient été évoquées à de multiples reprises par un personnel politique… qui se serait peut-être abstenu s’il avait anticipé ce revirement des chiffres. Mais n’aurait-il pas pu le faire ?

(...)