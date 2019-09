Ce samedi 21 septembre, l’automne commencera avec un thermomètre au-dessus des 25 degrés et un soleil radieux. Un dernier épisode estival avant le retour d’un temps plus frais, pluvieux et venteux ? Ce n’est pas encore certain, même si le retour sur terre se fera dès dimanche ou lundi. "Le mois de septembre n’est pas exceptionnel mais on connaît des températures tout à fait agréables et peu de pluie, résume Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. Ce samedi sera tout à fait estival mais les jours suivants vont se dégrader avec de la pluie dès dimanche et des températures plus fraîches la semaine prochaine."

Il faudra donc en profiter ce week-end, un scénario qui n’est pourtant pas exceptionnel. "On avait déjà connu la même chose à quelques jours près en 2018 donc cela se répète, rappelle-t-il. Nos prévisions indiquaient que nous allions avoir un beau mois de septembre et cela se confirme."

(...)