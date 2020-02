Pas plus tard que ce mercredi, la direction d’une école située dans la région de Mouscron indiquait qu’elle devait vendre les œufs de son poulailler en raison des exigences de l’Afsca, interdisant de les consommer au sein de l’établissement.

Une information qui fait réagir l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. L’occasion pour l’Afsca de faire le point sur ce qui est autorisé ou non comme nourriture dans les écoles. "Certaines écoles pensent que l’Afsca freine, voire interdit les projets pédagogiques en lien direct avec le petit élevage, la culture de légumes et de fruits ou l’alimentation en général. Alors qu’apprendre aux enfants à gérer un poulailler, un potager ou à jongler avec les mesures sont des initiatives pleinement encouragées et soutenues par l’Agence alimentaire", précise la porte-parole Stephanie Maquoi.

