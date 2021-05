Quatre jours après la mise en place d'un énorme dispositif de recherche et l'appel de sa petite amie à se rendre, Jürgen Conings reste introuvable. Le militaire, sympathisant de l'extrême droite, est considéré comme dangereux.

Outre le virologue Marc Van Ranst, le militaire en fuite Jürgen Conings avait également ciblé une mosquée dans le Limbourg, écrivent samedi Het Nieuwsblad et SudPresse. Selon le quotidien flamand, l'homme aurait confié à un ami - un autre militaire aux sympathies d'extrême droite - avant sa disparition, qu'il voulait mener une attaque dans une mosquée située à Eisden. Il a également laissé une lettre à la police et à son amie pour expliquer ses motivations. Il écrit notamment qu'il va "entrer en résistance" et qu'il ne se soucie pas de mourir.

"Il est une menace pour notre société et nos citoyens. Tous les faits montrent que c'est un homme vraiment dangereux qui doit être retrouvé au plus vite", a expliqué le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne.

Le point sur les événements de la nuit.

7h : Quelques mouvements de véhicules ont été constatés mais il s'agit vraisemblablement d'une relève de garde.

Vers minuit, une colonne de vingt véhicules militaires ont quitté le poste de commandement "De Salamander" du parc national de Haute-Campine dans le Limbourg. Auparavant, vers 22h, quatre véhicules blindés avaient déjà quitté les lieux. Il n'est pas clair à l'heure actuelle si les recherches sont toujours en cours ou si quelque chose a été trouvé dans la tente découverte sur les lieux. Actuellement, on ne sait toujours pas si la tente appartient effectivement au militaire ou si elle avait été laissée là par un chasseur.

Depuis 22 heures, des véhicules de police sont régulièrement entrés dans le périmètre le long de la Steenweg à As (N730). Il s'agit d'agents de police de tout le pays qui descendent sur Maasmechelen pour soulager leurs collègues.