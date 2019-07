41,8 degrés. Le chiffre s’est affiché sur tous les sites internet du pays. Il s’agit du nouveau record national de chaleur, relevé ce jeudi à Begijnendijk, en Brabant flamand. En l’espace de quelques jours, la plus haute température de l’histoire du pays a été battue à plusieurs reprises, un peu partout sur le territoire. Il ne s’agit pas d’un épisode isolé. Les vagues de chaleur se multiplient, se font plus importantes, d’année en année, et cela va s’accentuer.

La Belgique suffoque et tourne au ralenti. Est-elle préparée, au niveau de ses infrastructures au réchauffement de son climat ? Les dysfonctionnements observés ces derniers temps tendent à montrer le contraire. De multiples problèmes ont été observés dans l’organisation et les infrastructures. Des trains ont été arrêtés, laissant leurs passagers dans la fournaise ; Les aéroports ont été perturbés par la chaleur ; des portions de routes se sont soulevées ; des restrictions dans la consommation d’eau ont été imposées dans plusieurs communes. Des adaptations seront nécessaires afin d’adapter les infrastructures belges. Certaines sont déjà en cours de réalisation. D’autres en sont très loin

(...)