Pairi Daiza a rouvert ses portes ce lundi, en donnant la priorité aux abonnés et en limitant l'accès à 2000 visiteurs. "Tout se passe bien", se félicite le parc animalier.

Cette réouverture était attendue et elle s'est faite en douceur. "Les visiteurs respectent bien les consignes sanitaires et font preuve de bon sens. Ils ont bien compris que c'était dans leur intérêt. Nous avons aussi des "stewards corona" qui sont présents pour les guider. Et le parc s'aide d'un système de vidéosurveillance pour veiller à ce que la distanciation sociale soit bien respectée, notamment en diffusant des appels à respecter les mesures."

Le port du masque n'est pas obligatoire mais "vivement recommandé" pour les plus de 12 ans. Il est par contre obligatoire pour les plus de 12 ans dans les files et dans les espaces fermés. Et il est aussi obligatoire pour tout le monde sur l'île des lémuriens et des saïmiris "pour protéger les animaux".