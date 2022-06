L’été s’annonce chargé à Pairi Daiza ! Fini les jauges et les restrictions liées au Covid-19, c’est un retour à la normale dont peuvent déjà profiter les visiteurs. Et, dès le vendredi 15 juillet, lances Les Estivales, soit 12 nocturnes réparties sur 6 week-ends durant lesquelles 300 artistes se produiront. L’occasion de découvrir le parc autrement. “L’été, c’est le moment de profiter des longues et belles soirées au Jardin. C’est dans cet esprit que Pairi Daiza proposera ses Estivales 2022 ; l’occasion de savourer les arts de la scène dans un cadre enchanteur. Musiques d’ici et d’ailleurs, théâtre pour petits et grands, initiations à la salsa, spectacles équestres, bulles de savon géantes,… le programme dense et varié a été fondamentalement revu pour émerveiller petits et grands, annonce ce mardi le parc animalier. Au total, ce ne sont pas moins de 15 scènes qui seront réparties sur les 75 hectares du Parc. De l’esplanade de la Terre du Froid au Grand Dôme couvert, en passant par l’escalier monumental ou le temple bouddhiste. Les Estivales, ce sont 6 week-ends et 12 soirées dont le coup d’envoi sera donné le vendredi 15 juillet. Les Estivales de Pairi Daiza seront ensuite proposées tous les vendredis et samedis entre le 15 juillet et le 20 août. Les animations commenceront vers 18 heures et le programme changera chaque semaine. Les scènes sont couvertes pour que le spectacle ne soit pas gâché en cas de pluie.”

Par ailleurs, la direction du parc assure que tout a été pensé pour préserver le bien-être des animaux qui vivent dans le domaine de Cambron.

Aussi, l’offre culinaire a été renforcée en vue de l’été. “Pairi Daiza est aussi un voyage gastronomique autour des mondes. Que ce soit dans les restaurants, dans les points de vente à emporter ou dans le Grand Dôme Latino, les équipes de Pairi Daiza sublimeront l’offre pour permettre à chacun de tester des propositions végétariennes et des saveurs originales : Caris de poulet ou de légumes créoles, paëlla traditionnelle ou veggie ainsi que chili con carne ou végétarien. Thaï Gourmet, Brasserie, Temple des Délices, Oasis, Izba, restaurant gastronomique Le Mökki et points de restauration à emporter au cœur des Mondes développeront une offre estivale salée et sucrée. Durant les Estivales, les restaurants de Pairi Daiza seront également accessibles en soirée”, détaille Pairi Daiza.

Mais une visite à Pairi Daiza ne serait rien sans tous les animaux qui y résident. Toutes les stars qui attirent des millions de visiteurs chaque année seront bien entendu de la partie, ainsi que de nouvelles têtes à découvrir. “Les bébés nés au printemps sont aussi curieux de faire la connaissance des visiteurs. Après le petit rhinocéros blanc du Sud et les lionceaux nés début février, des lémuriens, des saïmiris, des tamarins pinchés mais aussi des pélicans à lunettes, des takins dorés, des kangourous, des wallabies, un buffle du Cap, des manchots du Cap et une otarie de Steller viennent de naître et sont déjà partis à la découverte de leurs territoires, précise-t-on. Cet été, Pairi Daiza accueillera de nouveaux protégés. Certains seront visibles comme le koala et les vigognes. D’autres pas, car il s’agira d’Aras de Spix destinés à poursuivre le projet de réintroduction de cette espèce disparue dans la nature. Ces quelques couples d’Aras de Spix rejoindront le Centre de conservation des espèces d’oiseaux menacés construit au sein même de Pairi Daiza. Dans ce complexe de reproduction ultra moderne, treize Aras de Spix sont déjà suivis de très près depuis des mois et des couples sont formés dans l’espoir d’assister à de futures naissances. Les nouveaux venus, en provenance de l’ACTP (Berlin) suivront le même destin.”

Un programme qu’il ne manque plus qu’à découvrir dans les prochaines semaines.