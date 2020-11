On apprend le décès, à l’âge de 88 ans, du pilote de chasse Palmer De Vlieger, cet as de la Force aérienne qui fit partie avec Steve Nuyts du célèbre duo acrobatique The Slivers qui fut pendant des années de tous les meetings en Belgique et à l’étranger. Issu en 1952 de la 126e promotion d’élèves pilotes, Palmer De Vlieger a volé sur Harvard, Meteor MK VI et VIII, puis Hawker Hunter MK IV et VI avant de révéler des qualités exceptionnelles de tireur air-air, et d’être reconnu "sharp shooter" (tireur d’élite).

Après un passage sur T-33, à Brustem, Palmer De Vlieger intégrait la 8e escadrille à Chièvres puis était pre selected pour l’entraînement sur le nouvel intercepteur de la Force aérienne belge, le F-104 G, l’appareil qui précéda à la Force aérienne belge le Mirage V et l’actuel F-16.