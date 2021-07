Ce jeudi matin vers 8h30, un homme est entré dans un avion Ryanair sur le point de décoller pour Milan. L'intéressé n'avait pas les documents nécessaires pour prendre cet avion.

"Un homme s’est assis sur un siège qui ne lui était pas réservé", explique une témoin à Het Laatste Nieuws. "Il s’est ensuite déplacé vers un autre siège, mais celui-ci était aussi destiné à un autre passager. Après, on ne l’a plus vu. Mais juste avant que l’avion décolle, le pilote a annoncé qu’un voyageur s’était volontairement enfermé aux toilettes et ne voulait plus en sortir. La panique dans l’avion était grande. Finalement, des agents sont venus à bord. Ils ont forcé la porte des toilettes, après quoi l’homme a été emmené menotté", rembobine la passagère.

La police a confirmé les faits ainsi que l'absence de documents nécessaires pour laisser l'individu prendre l'avion. "L’homme a causé des problèmes dans l’appareil. Il a poussé des passagers et s’est enfermé aux toilettes. Nous avons finalement pu l’interpeller sans problème. Parce que l’homme avait aussi laissé des bagages dans l’appareil, tout le monde a dû quitter l’avion pour que nous puissions effectuer un contrôle", ont précisé les agents à nos confrères néerlandophones.

Après une heure d'attente sur le tarmac, les passagers ont pu reprendre place à bord de l'appareil. "Nous avons vu que les agents ont sorti un sac à dos et une valise de l’appareil", rapporte la passagère intriguée. "On se demande comment l’homme est arrivé à bord sans les documents nécessaires. On dit qu’il a réussi à accéder au tarmac via une sortie de secours. Plus tôt, nous avions aussi vu au comptoir d’enregistrement qu’un des employés lui disait qu’il ne pouvait pas partir sans documents. Bizarre qu’il soit quand même encore arrivé dans l’avion", conclut-elle.

L'avion a finalement bien atterri à 10h ce matin à Milan.