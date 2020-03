Introspection dans la tête de nos jeunes enfants, face à la crise du coronavirus. Ce texte se base sur des situations vécues des derniers jours, chahutés également pour les plus jeunes d'entre nous.

"Papa, maman, vous pouvez nous dire les choses. On est grands. Puis, on est forts. On sait très bien que vous utilisez des mots compliqués comme "létalité" et "contagion", en exprès, pour ne pas nous faire peur. On voit que vous vous mordez les lèvres, que vous portez votre main sur le front, après que votre téléphone ait fait bip. On voit bien qu'on fait beaucoup plus de jeux de société que d'habitude. Maman croit qu'elle se cache bien, mais à cache-cache, on est plus forts qu'elle : on l'a entendue pleurer, hier, dans la buanderie. On a entendu papa descendre, la prendre dans ses bras. On est presque sûrs d'avoir entendu papa pleurer, aussi. Pourquoi vous vous cachez, papa et maman, quand les larmes montent ? Nous, je veux bien vous l'avouer si vous me promettez de ne pas me gronder, quand on pleure, on s'arrange pour que vous nous voyez.

C'est vrai qu'en ce moment, on ne comprend pas trop tout ce qu'il se passe. Hier, vous vous êtes mis en colère parce que des gens ont fait la fête... C'est mal, maintenant de faire la fête ?

Ce qu'on comprend, en revanche, c'est qu'on parle beaucoup de ce fichu "coranovirus" (sic). C'est un vilain mot ? Non, parce que le monsieur qui parle dans la radio, sur le chemin de l'école, faudrait peut-être lui dire d'être un peu plus poli, il arrête pas de le dire... Parfois, il dit "morts", aussi, juste après.

Au début, papa rigolait : il disait qu'on était ses trois petits coronavirus. Aujourd'hui, papa rigole beaucoup moins. Et il nous dit beaucoup plus que d'habitude qu'il nous aime. Et d'habitude, il le dit déjà trop...

En classe, Madame nous a bien expliqué qu'il fallait beaucoup se laver les mains. Eviter les bisous. Et de faire atchoum dans son coude. Nous, on fait tout ça : même Gaby, il essaye ! Bon, avec ses tout petits bras, il tousse plutôt dans son épaule. Mais au moins, il essaye. Et maman dit toujours qu'il faut essayer.

Elle dit aussi beaucoup, ces derniers temps, qu'on ne va plus pouvoir faire plein de trucs cool : ni le parc Astérix, ni la piscine que papa nous avait promis depuis des mois, ni la plaine de jeux. Le foot c'est fini, le week-end scouts aussi. Ce week-end, on n'a pas pu voir Papou et Yaya. Ni Nanie. On a juste pu les voir sur votre téléphone. Papou toussait fort. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller le voir, on a bien compris. S'il faut protéger papou, vous pouvez compter sur nous.

Ce matin, maman était triste d'être obligée d'aller travailler à son école.Triste et fâchée. Pourtant, d'habitude, elle adore. Elle dit que toutes les madames d'école doivent aller travailler. Elle dit aussi que ce n'est pas juste, qu'on devrait tous rester à la maison. Pour se protéger. Pour protéger les autres.

Ce matin, on a bien senti que papa nous avait déposé à la garderie de l'école le coeur lourd. "Ils sont combien ?", a demandé papa à Madame Fabi. "Quatorze". "Sur des centaines..", a soupiré papa. Il était content qu'il y ait peu de monde à l'école ce matin. Mais il était triste que nous, nous devions y aller. Ca aussi, on ne comprend pas trop. D'habitude, il est plutôt soulagé de nous y déposer... Avant de partir, papa a dit à Madame : "courage, prenez soin de vous". C'est curieux, tout le monde dit ça, en ce moment.

Pourtant, toute l'école pour nous, papa et maman, on vous rassure, c'était pas si grave. Et tout le monde a été gentil avec nous.

On dirait que tout le monde à peur du coronavirus. Nous, on n'a pas peur. On sait qu'on va devoir beaucoup rester à la maison. Mais on est avec vous, papa et maman. Donc tout va bien, non ?

Papa, maman, vous pouvez nous dire les choses. On est plus grands que ce que vous voyez. Plus forts que ce que vous pensez. Et si il y a une bataille à mener, comme dit maman, on est vos petits soldats."