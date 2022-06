À partir de la semaine prochaine, les horaires des différents parcs d’attractions et de loisirs du pays vont passer en mode été. Plus de jours d’ouverture (pour ceux qui n’ouvrent pas tous les jours en temps normal), une fermeture plus tardive et certaines nouvelles activités vont rythmer l’été à venir. L’occasion de faire le point sur les prix des tickets, et surtout les moyens qui existent pour faire baisser la facture au moment d’acheter les billets d’entrée. Car ce n’est pas nouveau, une journée en famille peut vite coûter plusieurs centaines d’euros si on ajoute le parking, la nourriture ou encore quelques goodies.