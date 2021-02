Il existe en Belgique une large gamme d’appellations qui visent à protéger les zones naturelles. Il existe ainsi notamment les réserves naturelles domaniales ou agréées, les réserves forestières ou encore les réserves intégrales en forêt. Derrière ces différentes appellations se cachent divers statuts de protection.

Une appellation particulièrement connue chez nous est celle de parc naturel. Elle existe depuis un décret édicté en 1985 et qui définit dans son article 1er un parc naturel comme “un territoire rural, d’un haut intérêt biologique et géographique, soumis conformément au présent décret à des mesures destinées à en protéger le milieu, en harmonie avec les aspirations de la population et le développement économique et social du territoire concerné.” Amendé en 2008, le texte précise qu’un tel site naturel doit couvrir une superficie minimum de 10 000 hectares. On en dénombre 12 en Wallonie.

Quelle différence avec un parc national ? Juridiquement, il n’y a pas de définition d’une telle appellation en Belgique. Toutefois, la notion est définie par l’Union internationale de la Conservation de la Nature (UICN), une union composée d’experts, de gouvernements et d’acteurs de la société civile et qui fait autorité sur le sujet. Selon la classification de l’UICN, un parc national a pour finalité de “protéger la biodiversité naturelle ainsi que sa structure écologique sous-jacente et les processus environnementaux qui la soutiennent, et promouvoir l’éducation et les loisirs.”

L’objectif d’un tel parc est donc de promouvoir la biodiversité tout en permettant à la population de s’approprier le territoire protégé. “C’est un concept très intéressant à la fois parce que c’est un dispositif qui encadre la protection de l’environnement, qui assure des zones de protection pour la nature et, en même temps, qui amène cet écotourisme qui canalise les flux, puisqu’il y a plusieurs portes d’entrée dans ces parcs nationaux”, résume Céline Tellier qui y voit un “concept novateur encore très mal connu des Wallons” et qui gagnerait à être popularisé.

> A lire aussi: Bientôt un parc national en Wallonie? L'idée est dans l'air. et Parcs nationaux: de magnifiques "spots" au coeur de l'Europe.