La Ligue des familles exige un congé spécifique pour les parents d’enfants mis en quarantaine.

Les fermetures de classes pour cause de coronavirus poussent des centaines de parents à trouver en quelques heures une solution de garde pour leurs enfants, et ce pour une durée de deux semaines, une situation jugée intenable par la Ligue des familles.

La semaine dernière, l’association appelait les autorités à prévoir un congé spécifique pour faire face à cette situation et à une protection des parents contre le licenciement aussi longtemps que le système des codes couleurs persiste dans les écoles. La proposition a reçu le soutien de FGTB, des Femmes CSC, de la CGSLB et de la Fédération des services sociaux et les FPS.