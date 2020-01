Afin de limiter les débordements au bord des terrains, le projet "Parents Fair-Play" a vu le jour chez nous il y a cinq ans. "L’intention est de faire attention à ce qui se passe au bord des terrains après avoir constaté des actes violents aux niveaux physique et verbal, le but est donc de les réguler et les diminuer", explique Antoine Rustin, chargé de projets sociaux à l’ACFF (Association des clubs francophones de football).

(...)