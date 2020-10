Les compteurs s’affolent à nouveau un peu partout dans le monde. Le nombre de nouvelles contaminations ne cesse d’augmenter. En France, Marseille avait déjà été contrainte d’adopter des mesures plus strictes en ordonnant notamment la fermeture des bars. Paris est aussi passée en zone d’alerte maximale, avec de nombreuses conséquences pour sa population. Dès ce mardi, les bars devront à nouveau fermer. Le nombre de cas y explose et, dans son sillage, les hospitalisations et décès adoptent une courbe des plus inquiétantes.

Outre les bars, les clubs de sport seront fermés, tout comme les piscines, sauf pour les mineurs. Les congrès, salons et cirques sous chapiteau seront également interdits. Les clubs de jeu et salles de danse sont fermés. Les soirées étudiantes et tout type de rassemblement dans des établissements recevant du public sont interdits. Les cérémonies de mariage peuvent avoir lieu, en mairie et dans les lieux de culte. Mais les fêtes de mariage dans les espaces recevant du public seront interdites.

Des mesures strictes qui témoignent de l’urgence de la situation et de la prise de responsabilités des autorités.