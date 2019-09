Le nombre de femmes dans les gouvernements arc-en-ciel est plus important que jamais.

Hors le ministre-Président, la parité est atteinte avec un total de 6 femmes (Christie Morreale, Valérie De Bue, Céline Tellier, Caroline Désir, Valérie Glatigny, Bénédicte Linard) sur 12 ministres. Ce qui se situe au-dessus des objectifs fixés dans le décret, qui impose un minimum d’un tiers de personnes de sexe différent.

"Un pas avait été fait lorsqu’Isabelle Simonis avait obtenu le portefeuille de ministre en charge du Droit des femmes. Mais nous sommes face à une avancée. Aujourd’hui, le droit des femmes est pris en considération dans toutes les compétences : l’égalité des chances est déployée de manière transversale", nous explique Christie Morreale (PS), vice-ministre-présidente, en charge de l’Emploi mais aussi de l’Égalité des chances, dont la fibre féministe est bien connue. "Je me suis d’abord engagée dans des manifestations. Puis j’ai compris que pour changer les choses, il fallait passer de l’autre côté de la barrière. Je me sentais de gauche. J’hésitais entre le PS et Ecolo. Je me suis rendue à une assemblée générale du PS. J’ai entendu Laurette Onkelinx : ça m’a hérissé les poils. Elle m’a convaincue."