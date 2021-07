Pluie, orages : la situation météo et ses conséquences seront à suivre de près pour les 15 prochains jours. Faut-il pour autant s’en inquiéter? On répond à toutes vos questions avec Pascal Mormal, météorologue à l’Institut royal de météorologie (IRM).

Après un week-end chargé en précipitations et épisodes orageux, les prévisions pour le restant de la semaine ne laissent guère présager un temps plus radieux. Les pluies et averses orageuses présentes ce lundi matin sur l’ouest du pays devraient se poursuivre dans les jours à venir et même gagner les autres régions.

“Il reste deux voire trois jours d’orages de manière assez locale et on ne peut pas exclure qu’il y ait encore des problèmes à droite à gauche même si la période actuelle et à venir semble moins agitée que le week-end qui vient de se terminer ou l’épisode que nous avons connu il y a 15 jours. Toutefois, il faut dire que la situation est toujours à suivre avec attention, surtout en regardant ce que nous avons traversé ces derniers jours”, explique Pascal Mormal, météorologue à l’Institut royal de météorologie (IRM). Et selon les prévisions de l’Institut météorologique (IRM), nous allons poursuivre cette période de temps plus instable avec, au menu, des averses parfois intenses et localement orageuses.

(...)