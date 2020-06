50 personnes et respect des lois Horeca.

Tous les prestataires qui travaillent pour assurer les mariages n’auront pas eu de bonne surprise lors des annonces du CNS. Si les messes de mariage peuvent regrouper jusqu’à 100 personnes, il n’en va pas de même des fêtes de mariage.

La Première ministre a abordé le sujet qui était attendu tant par les futurs mariés que par les professionnels : concernant " la location de salles pour des événements, mariage ou anniversaire, etc., on passe à 50 personnes maximum dans des règles qui correspondent aux règles imposées à l’Horeca, avec de la distanciation sociale, avec un nombre maximum de personnes par table… Nous sommes conscients que cela a un goût différent de faire une réception dans ces conditions-là. Cela veut dire que vous ne pouvez pas vous mélanger avec tout le monde. Si vous le faites, votre bulle n’est plus de 15, elle est de 50… " a argué Sophie Wilmès.

Pour Isabelle Ghosez, wedding planner et vice-présidente, "quand on dit cinquante personnes, cela veut dire environ trente-trois invités puisqu’il faut compter les prestataires qui travaillent ce jour-là".

Depuis les restrictions, un peu moins de 5 % des célébrations restent programmées…

Au cours des trois derniers mois, pas moins de trois organisations sur dix actives dans le secteur de l’événementiel en général ont dû licencier du personnel. Six organisations sur dix s’attendent à devoir licencier des personnes au cours des trois prochains mois également. C’est le résultat de la deuxième enquête nationale menée par le centre d’expertise Public Impact de la Haute École KdG depuis le début du coronavirus.