Si les indicateurs du coronavirus vont actuellement dans le bon sens, avec une pression sur les hôpitaux qui diminue régulièrement, Pedro Facon a affirmé que la prudence restait de mise malgré tout. "Le danger n’est pas tout à fait parti", a expliqué le commissaire corona. Il le sera quand une plus grande partie de la population sera vaccinée, car actuellement, les différents variants du Covid, plus contagieux pour certains, circulent encore dans notre pays. "C'est important de rester attentif et alerte avec l'épidémie", a-t-il ajouté.

C'est pourquoi le Comité de concertation de vendredi ne prévoit pas de levée de certaines mesures sanitaires, a confirmé Pedro Facon: "On va confirmer les assouplissements déjà annoncés, qui entrent en vigueur le 9 juin, ainsi que leurs modalités, mais je ne m'attends pas à des assouplissements supplémentaires".

En ce qui concerne l'un des sujets principaux de ce Codeco, les conditions de voyage pour l'été, Pedro Facon a rappelé que l'Union européenne tentait actuellement d'harmoniser les règles de circulation pour l'été. Les personnes vaccinées devront-elles observer une quarantaine au retour de leurs vacances? "Pour le moment, pour les zones verte et orages, il n'y a pas de changements: le testing et la quarantaine se sont pas obligatoire. La question se pose plutôt pour les zones rouges, on doit voir si une personne qui a reçu une seule dose de vaccin peut se permettre de ne pas faire de quarantaine à son retour en Belgique". Actuellement, a précisé le commissaire corona, plusieurs pays européens poussent plutôt pour que seuls les voyageurs complètement vaccinés puissent être exemptés de quarantaine.