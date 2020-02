Le coronavirus inquiète les autorités partout dans le monde, mais on ne peut pas dire que l’ambiance était à la panique à l’hôpital militaire de Neder-Over-Heembeek ou au CHU Saint-Pierre de Bruxelles. Si l’accès nous a été refusé du côté de Neder, l’hôpital Saint-Pierre semblait fonctionner comme de coutume. “Il y a évidemment un petit vent de panique depuis qu’on sait qu’un patient infecté est chez nous, mais ce n’est pas la psychose non plus”, indique un membre du personnel d’accueil.

(...)