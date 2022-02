Au moment où il a été instauré il y a plusieurs mois, le covid safe ticket avait pour objectif de limiter la propagation du virus tout en libérant les personnes vaccinées et en maintenant l’activité économique des secteurs les plus impactés par la crise. À l’époque, c’est le variant delta qui prédominait. Et le virus semblait moins se transmettre via les personnes vaccinées.