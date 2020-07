La circulation ferroviaire sera interrompue sur la ligne Hasselt-Tongres-Liège du samedi 4 au dimanche 12 juillet en raison de travaux effectués sur ce tronçon.

Des bus navettes sont prévus. Le gestionnaire du réseau ferroviaire doit mener plusieurs interventions sur la ligne 34. Des travaux de signalisation seront ainsi réalisés dans le cadre de l'installation du système de sécurité européen ETCS (European Train Control System). D'autres tâches d'entretien des voies ou de passages à niveau sont programmées.

La circulation des trains entre Hasselt et Tongres et entre Tongres et Liège est donc interrompue entre le samedi 4 et le dimanche 12 juillet dans les deux directions.