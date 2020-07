Le plan d’investissement 2020 ne prévoit aucune extension du Wi-Fi dans les gares.

Depuis l’année 2018, les navetteurs de 27 gares du pays peuvent surfer gratuitement sur les quais grâce à un équipement Wi-Fi installé dans ces gares, à la suite d’une décision du gouvernement d’investir dans la fonctionnalité et la convivialité du rail. Et s’il n’est actuellement pas question d’installer du Wi-Fi dans les trains, le projet étant jugé trop coûteux, la SNCB continue de développer le réseau dans ses gares.

Et actuellement, l’implantation de ces réseaux s’est faite dans les plus grandes gares du pays (27 gares au total), à Namur, Anvers, Bruxelles ou encore Charleroi par exemple. Et récemment, une étude sur les statistiques relatives aux performances du Wi-Fi a été réalisée sur l’ensemble des gares qui en sont équipées. En semaine, la SNCB relève plus de 9 000 utilisateurs uniques et environ 14 000 sessions chaque jour dont la durée moyenne est de l’ordre de 35 minutes. Toutefois, François Bellot, le ministre de la Mobilité, a indiqué dans une réponse parlementaire que le plan d’investissement 2020 ne prévoyait aucune extension du Wi-Fi dans les gares.