Depuis bientôt 30 ans, il squatte notre télévision le dimanche midi. Avec des émissions de débats comme Controverse ou d’interviews fuselées dans L ’Invité. Son compteur perso va bientôt afficher 70 ans mais sa dégaine n’a pas changé. Sa passion de l’information non plus. Même s’il n’en souffre pas, son image d’icône cathodique gomme un peu ses autres casquettes. De prof en éducation aux médias à l’ULB mais surtout d’écrivain et d’homme de théâtre. L’écriture s’inscrit comme le vrai fil rouge de sa vie. Il a écrit sa première pièce de théâtre à l’âge de 17 ans et en commet une par an.

L’occasion d’un Grand Entretien s’est imposée. Choix du lieu pour cet hôte de prestige : le splendide restaurant Brugmann et son décor à la fois esthétique et artistique à Forest. Arrivé en tram depuis son bureau perso près du Sablon au cœur de Bruxelles, rendez-vous au premier étage devant le bar art déco. Une tasse de café et il nous livre d’emblée sa fierté du moment.