C’est ce 1er décembre qu’entre en vigueur l’arrondi obligatoire pour les paiements en liquide. En clair, le consommateur n’en ressentira quasiment pas les effets. Seul le montant total de l’addition sera arrondi. Les 0,01 et 0,02 euro seront ramenés à zéro. Les 0,03 et 0,04 euro, tout comme les 0,06 et 0,07 euro seront arrondis à 0,05 euro et les 0,08 et 0,09 euro à 0,10 euro. Une règle qui ne vaut que pour les paiements en cash et qui a pour but de faciliter les paiements et éviter les encombrantes petites pièces en poche. À noter qu’elles restent parfaitement valables et que vous pouvez donc toujours les utiliser pour payer, tout comme le commerçant peut vous en restituer pour vous rendre la monnaie.

