Il y a eu moins de décès en 2019 mais le nombre d’accidents a augmenté !

45 accidents, 7 morts et 6 blessés : voilà le bilan de l’année 2019 concernant les accidents qui se sont produits sur un passage à niveau en Belgique. Par rapport à 2018, on note une diminution du nombre de décès (2) mais une augmentation du nombre d’accidents (7).

Mais qui sont ces personnes qui perdent la vie sur un passage à niveau ? "En 2019, piétons et cyclistes ont été impliqués dans 8 accidents (18 % des faits) mais ils représentent la quasi-totalité des victimes, 6 morts sur les 7 enregistrés", explique Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel qui ajoute également que les 37 autres accidents ont impliqué un véhicule à moteur.

Pourtant, les passages à niveau ne sont pas si dangereux que cela… si l’on respecte le code de la route, tout simplement. "Le non-respect du code de la route reste la cause principale d’accident, continue Frédéric Sacré. Dans plus de 50 % des cas, la personne impliquée a délibérément franchi le passage à niveau alors que la signalisation le lui interdisait. Dans environ 30 % des accidents, l’imprudence est en cause. Il s’agit, par exemple, d’automobilistes qui se sont engagés sur le passage à niveau et qui se sont trouvés bloqués suite au trafic routier. Enfin, les conditions météorologiques comme le brouillard ou un sol glissant sont intervenues dans 10 % des accidents."

Pour lutter contre ces accidents, Infrabel continue donc sa politique de fermeture des passages à niveau qui sont jugés problématiques ou dangereux. En 2019, 23 d’entre eux ont été fermés sur les lignes classiques et 35 millions d’euros, dont une partie subsidiée par l’Europe, ont été consentis à la suppression et au renouvellement d’infrastructures liées aux passages à niveau. On ajoutera enfin que ces accidents ont provoqué 39 082 minutes de retard cumulé l’an dernier, soit une moyenne de 1 h 47… par jour !