Dimanche matin, il fera très nuageux avec de la pluie, indique l'Institut royal de météorologie.

Par la suite, les averses, parfois accompagnées d'orage, seront entrecoupées de quelques éclaircies. Les maxima se situeront entre 7° sur les sommets de l'Ardenne et localement 12° en plaine. Le vent sera modéré de sud­-ouest et s'orientera progressivement au nord­-ouest dans l'après-midi. Dimanche soir, le temps deviendra progressivement sec et calme avec d'abord des éclaircies puis il s'en suivra la formation de brouillard sur de nombreuses régions. Les minima seront compris entre 0° en Hautes Fagnes et 6° à la mer. Le vent sera faible partout, d'abord le plus souvent de secteur nord puis plus tard de directions variées.

De lundi à mercredi, le temps sera généralement sec et un peu plus doux avec des maxima de l'ordre de 16°.