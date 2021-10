Bruxellois avant tout, il n’en a pas moins des origines françaises : la tante de son grand-père n’est autre que La Goulue.

À 65 ans, Patrick De Corte songe à raccrocher. Non pas les gants de boxe, sport qu’il exerça durant sa jeunesse, mais il souhaite à tout le moins ralentir le rythme de vie effréné qu’il mène depuis toujours. Rencontre avec le plus bruxellois des forains, auréolé du titre de Brusseleir vè et leive (NdlR : Bruxellois à vie) en 2020.

Patrick De Corte, quand on naît forain, on est forain ?

(...)