Ce mardi matin, le Palais Royal envoyait un communiqué accompagné d'une photo d'Albert II, Paola et Delphine Boel, réunis au Château du Belvédère. "Ce dimanche 25 octobre, un nouveau chapitre s’est ouvert, empreint d’émotions, d’apaisement, de compréhension et, également, d’espoir, commence le document signé des trois principaux intéressés. Notre rencontre s’est déroulée au Château du Belvédère, rencontre durant laquelle chacun de nous a pu exprimer, sereinement et avec empathie, ses sentiments et son vécu. Après les tumultes, les blessures et la souffrance, vient le temps du pardon, de la guérison et de la réconciliation. C’est le chemin, patient et parfois difficile, que nous avons décidé de prendre résolument ensemble.Ces premiers pas ouvrent la voie qu’il nous appartient désormais de poursuivre paisiblement."

Contacté par nos soins, Patrick Weber, chroniqueur royal et journaliste de la RTBF, nous donne son avis sur cette première rencontre. "Il y a d'abord eu une rencontre avec le roi, Philippe. Je pense que ça faisait longtemps qu'il voulait arranger les choses car c'est un homme très honnête, droit et rigoureux. Il fallait qu'il trouve une issue à cette affaire. Il a donc rencontré Delphine. Cette rencontre a servi de détonateur, selon moi. Pour Albert II, qui était dans le déni de la réalité et de la vérité, c'était devenu impossible de ne pas rencontrer, à son tour, Delphine. Je pense qu'en quelque sorte, Philippe a débloqué la situation", explique-t-il. "C'est un happy end pour la famille royale et une victoire pour Delphine. Pour avoir longuement discuté avec elle, je suis certain qu'elle n'attendait rien de la famille royale. Elle ne voulait ni argent, ni de la publicité, ni un titre. Elle voulait juste la vérité. C'est clairement un pas en avant pour la famille royale. Elle montre qu'elle a gagné en modernité et en humanité. il y en a plein. C'est toutefois dommage d'être passé par ces années de lutte pour y arriver."

Entendra-t-on encore parler de Delphine après cette fameuse rencontre? "Maintenant, tout est possible!", déclare Patrick Weber. "Qui nous dit qu'on ne la verra pas à la tribune du 21 juillet? Je pense qu'il y a des chances qu'elle apparaisse de façon plus officielle mais tout en restant elle-même, ni snob, ni distante."