"Évidemment que je suis content. D’autres questions ?, rigole-t-il entre deux pistes de ski. Plus sérieusement, cela ne servait tout simplement à rien et tout le monde le savait. Pour moi, il faut continuer à inciter à la vaccination, et c’est tout. On savait tous que le CST n’avait pas de raison d’être à partir du variant Delta…"

Dès lundi, les règles seront donc assouplies. "On nous embête encore un week-end. Pourquoi attendre lundi ? Quand une annonce est faite à 16 h, pourquoi ne pas tout stopper dès 18 h? Surtout pour le CST. La seule chose qui change, c’est qu’on ne va plus le demander. Enfin, gardons le positif, surtout pour les écoles. Et pour les transports ? Cela me fait rire car ils ont continué à fonctionner quand nous étions fermés. À présent, on peut s’entasser en boîte sans masque, mais on doit prendre le train avec."