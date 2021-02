Un débat très vif a animé la semaine au sujet de l’expression des experts et virologues dans les médias. Il a donné lieu à des échanges très musclés entre Georges-Louis Bouchez et Marc Van Ranst, mais aussi Emmanuel André. Le président du MR avait reproché au virologue de “jouer les Cassandre”, avec une expression trop fréquente dans les médias.

Dans le cadre d’une interview sur les difficultés des jeunes en temps de Covid, Paul Magnette, président du PS, est revenu sur ces polémiques. “ Je suis un hyperrespectueux de la liberté académique. Je ne ferai jamais de commentaires en tant qu’homme politique sur le fait qu’un académique s’exprime. C’est sa responsabilité et sa liberté. Je ne vois pas pourquoi on devrait empêcher les experts de s’exprimer”, a-t-il souligné. “ Je consulte régulièrement plusieurs d’entre eux pour me faire une opinion. J’ai le sentiment qu’ils ont conscience de leurs responsabilités et ne s’expriment pas à tort et à travers, pour l’immense majorité d’entre eux. Ils sont prudents. Même si cela peut arriver que l’un ou l’autre soit en recherche de gloire médiatique.”