Les pourparlers entre les représentants de la coalition "Vivaldi" (PS, sp.a, MR, Open Vld, Ecolo-Groen et CD&V) se poursuivent afin de former un gouvernement fédéral. Ils ont duré jusque 4h du matin ce lundi et reprennent à 10h.

Comme l'a indiqué le président des socialistes francophones, Paul Magnette, à sa sortie, le casting ministériel n'a pas encore été abordé. "Ça avance mais on sait depuis le début que c’est compliqué, ça prend du temps mais on doit encore pouvoir réussir dans les délais. On fait tous les efforts pour essayer de rassembler les points de vue et trouver un accord. Le rendez-vous de demain avec le Roi est maintenu", annonce Paul Magnette au micro de la RTBF. "On espère un fin de mission demain. La question du casting n’a pas encore été abordée. On a convenu qu’on abordait d’abord le projet et ensuite le casting, il reste du pain sur la planche".