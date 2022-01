Tous les Belges ont eu l’occasion de s’en apercevoir : le coût de la vie a terriblement augmenté ces derniers mois. "L’inflation est un sujet de préoccupation majeure pour l’année 2022", reconnaît Paul Magnette qui s’inquiète de la hausse des prix en général mais plus particulièrement de la hausse des prix de l’énergie et du prix du blé, ce qui a une conséquence sur des biens alimentaires de première nécessité, comme le pain ou les pâtes. "Et ça, c’est lié au fait que ce sont des prix totalement libéralisés. C’est la logique libérale qui conduit à ça. Les prix ne sont pas fixés par les gouvernements. Ce ne sont pas les gouvernements qui décident des prix de l’électricité, du gaz. Ce sont les marchés internationaux." Des phénomènes spéculatifs sur des biens de première nécessité comme l’alimentation ou l’énergie, couplés à des conditions climatiques et des perturbations économiques, provoquent des pics de hausses "catastrophiques".