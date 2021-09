Payer sa place de parking en cryptomonnaies devient possible à Bruxelles et Anvers Belgique Pierre-François Lovens © seety

Déjà pionnière en matière de stationnement numérique, Seety devient, dès aujourd’hui, la première application de parking à accepter les cryptomonnaies en Belgique (à Bruxelles et Anvers, dans un premier temps). Il est en effet désormais possible de payer n’importe quel stationnement, en rue ou dans un parking public, via l'application Seety avec sept cryptomonnaies différentes en plus des méthodes traditionnelles déjà disponibles.