Joseph, 75 ans : "La carte est plus sécurisante"

© BAUWERAERTS DIDIER



"Ça ne me dérange absolument pas. Cela fait des années que je paye par carte. Je trouve cela plus sécurisant. Si on me vole ma carte, je peux la bloquer en quelques minutes. Pour l’argent en espèces, c’est impossible et c’est perdu.”

Olga, 28 ans : "La carte est bien plus pratique"

© BAUWERAERTS DIDIER



"Je réalise la plupart de mes achats avec ma carte. C’est bien plus pratique car je ne dois plus aller à la banque pour faire un retrait. Je suis néerlandaise et l’utilisation des cartes quasi systématiquement est une habitude chez nous.”

Marc, 69 ans : "C'est scandaleux !"

© BAUWERAERTS DIDIER



"C’est scandaleux d’autant qu’à chaque utilisation de ma carte, la banque me prend des sous. J’essaie de limiter mes retraits en prenant des grosses sommes. Les extraits coûtent aussi. Si un commerçant refuse mon cash, je m’en vais.”

Martine, 65 ans : "On s'adaptera"

© BAUWERAERTS DIDIER



"Ça ne me dérange pas, même si je viens de retirer de l’argent au Bancontact il y a quelques instants. Avec les évolutions qu’on a déjà eues, plus rien ne m’étonne actuellement. Si ça doit arriver définitivement, on s’adaptera. C’est ce que je me dis.”

Idir, 53 ans : "Interdire le cash peut être un problème"

© BAUWERAERTS DIDIER



"J’utilise encore des espèces dans les commerces, mais pas uniquement. Je me sers de ma carte comme tout le monde. Ce système peut améliorer la sécurité. Cela dit, interdire le paiement en cash peut être un problème pour les moins nantis.”