"S'il n'est pas raisonnable de se promener dans les rues commerçantes aux Pays-Bas, il ne l'est pas non plus à Anvers ou à Aix-la-Chapelle", a-t-il précisé. Le gouvernement néerlandais a instauré depuis le 19 décembre un nouveau confinement strict pour éviter que le système de santé ne soit submergé par une nouvelle vague de contaminations au coronavirus en raison de la propagation du variant Omicron.

Ces derniers jours, les Néerlandais ont traversé en nombre les frontières. Cela a entraîné des embouteillages et des trains surchargés, notamment en direction de la Belgique.