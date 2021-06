A.M

Pedro Facon, commissaire Corona, a pris la parole après la conférence de presse sur les chiffres afin d'aborder la façon dont le virus se transmettait le plus actuellement sur notre territoire. "Le virus se propage principalement par aérosols. Ce sont des petites gouttelettes que nous expulsons en parlant, en riant, en pleurant, en toussant,... Les plus petites gouttelettes peuvent rester très longtemps dans les pièces mal aérées ou mal ventilées" prévient-il. "Les personnes présentes dans la même pièce peuvent donc très vite inhaler ces petites gouttelettes, même si a distanciation sociale est respecté."

En exemple, Pedro Facon compare la propagation de ces gouttelettes à la fumée de cigarette. "Quand la fumée se propage dans une pièce, même les personnes qui ne se trouvent pas à côté de vous inhalent cette fumée. C'est la même chose avec les petites gouttelettes d'aérosols qu'une personne infectée peut exhaler. La ventilation et l'aération jouent donc un rôle crucial pour limiter la propagation du virus."

Le commissaire corona recommande dès lors l'installation d'un capteur de CO2 dans tous les espaces publics intérieurs afin de quantifier la qualité de l'air dans certaines pièces. "Ce sera également bientôt obligatoire dans certains établissements de l'Horeca et dans les salles de sport. Cette obligation pourra faire l'objet de contrôles. Dans la phase initiale il s'agira juste de sensibiliser et aider les entrepreneurs avec cette nouvelle obligation. Les contrôles deviendront ensuite plus stricts."

A noter qu'à partir d'une qualité de l'air au-delà de 1200 BPM, les établissements devront fermer leurs portes en attendant une meilleure ventilation permettant de juger la qualité de l'air suffisante pour pouvoir rouvrir.