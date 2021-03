Pedro Facon (Commissaire Corona) : “Des couacs il y en aura encore, et c’est normal” BelgiqueInterview Maryam Benayad © BELGA

Couac. C’est sans aucun doute le mot du moment et il fait sourire Pedro Facon. Le Commissaire Corona pose toutefois un regard lucide sur la gestion de crise actuelle et notamment sur les problèmes, nombreux, de cette campagne de vaccination. “Des couacs, il y en a et il y en aura encore. Et c’est normal, c’est une gestion de crise. Mais nous avançons”. Entretien.