Pedro Facon, le commissaire corona, a exprimé ses inquiétudes en ce qui concerne la situation sanitaire de notre pays. Dans une interview pour nos confrères du Zondag, il explique que nous sommes en train de reproduire les mêmes erreurs qu'en 2021. "Nous nous réjouissons encore une fois trop tôt. L’année dernière, nous pensions que le royaume de la liberté arrivait. Cela s’est avéré être prématuré. Aujourd’hui, nous sous-estimons à nouveau la situation", a-t-il confié.

Si pour le commissaire corona il y a de fortes chances que la Belgique passe en code jaune lors du prochain Comité de concertation, il préconise néanmoins la prudence. Ainsi, il appelle à ne pas relâcher trop prématurément notre garde et à conserver certaines mesures, telles que le port du masques dans les instituons de santé et dans les transports publics. Mais surtout, il souhaite un maintien du Covid Safe Ticket. "Il reste un outil important. En effet, les personnes vaccinées ont moins de chances d’être infectées et de transmettre le virus. Cela a été prouvé. Mais nous ne devons pas commettre l’erreur de l’année dernière en pensant que cela va tout résoudre", a-t-il expliqué.